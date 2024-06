TV-tider och guide: Så sänds Fotbolls-EM i TV4

Artikeln fortsätter under faktarutan.

Regler för avancemang

Varje gruppetta och grupptvåa, tillsammans med de fyra bästa grupptreorna, går vidare till åttondelsfinal. Slutar två eller fler lag på lika många poäng i gruppspelet avgör följande kriterier:

A. Flest poäng i inbördes möten mellan de aktuella lagen.

B. Slutar två eller fler lag på lika många poäng i inbördes möten avgör bäst målskillnad i inbördes möten mellan de aktuella lagen.

C. Slutar två eller fler lag på lika många poäng i inbördes möten och på lika målskillnad i inbördes möten avgör flest gjorda mål i inbördes möten mellan de aktuella lagen.

Har två eller fler lag lika många poäng i inbördes möten, lika målskillnad i inbördes möten och lika många gjorda mål i inbördes möten, appliceras kriterierna ovan exklusivt på mötet/mötena med gruppens resterande lag. Ger inte det ett utslagsgivande resultat appliceras följande kriterier:

E. Bäst målskillnad baserat på samtliga gruppmatcher.

F. Flest antal gjorda mål baserat på samtliga gruppmatcher.

G. Flest antal gjorda bortamål baserat på samtliga gruppmatcher.

H. Flest vinster baserat på samtliga gruppmatcher.

I. Flest antal bortavinster baserat på samtliga gruppspelsmatcher.

J. Lägst antal disciplinära poäng, baserat på gula och röda kort på spelare och ledare (Rött kort = 3 poäng, gult kort = 1 poäng, avstängning för två gula kort i en match = 3 poäng).

K. Högst slutplacering överlag i Nations League 2022-23.

Detta är EM-städerna

Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Köln, Leipzig, München och Stuttgart.

EM-arenor

Allianz Arena, München. Kapacitet 66 000.

Arena AufSchalke, Gelsenkirchen. Kapacitet: 50 000.

Deutsche Bank Park, Frankfurt. Kapacitet: 47 000.

Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf. Kapacitet: 47 000.

Olympiastadion, Berlin. Kapacitet: 71 000.

Red Bull Arena, Leipzig. Kapacitet: 40 000.

RheinEnergieStadion, Köln. Kapacitet: 43 000.

Signal Iduna Park, Dortmund. Kapacitet: 62 000.

Stuttgart Arena, Stuttgart. Kapacitet: 51 000.

Volkparkstadion, Hamburg. Kapacitet: 49 000.

