TV: Väderkaos och slagsmål inför Turkiet-Georgien

Supportrar på plats i Dortmund uppmanas att stanna hemma under tisdagen. Anledningen är att det väntas komma in ett riktigt busväder under tisdagen. Det varnas för "extremväder" med stora mängder regn, åska och kanske till och med tromber.

När Fotbollskanalen pratade med TV4-metrologen Martin Hagman tidigare under tisdagseftermiddagen hade extremvädret redan dragit igång.

- Ovädret är redan där, i Dortmund. Det är kraftig nederbörd och åska. Ett omfattande system av extremvärder rör sig nordost över hela eftermmiddagen, sa han till Fotbollskanalen.

- I hela området pratar man också om att det kan komma att uppstå tromber. Det är sällsynt, men risken finns.

Inga rapporter har kommit om att matchen mellan Turkiet och Georgien, som spelas på Signal Iduna Park och som inte har tak, är i fara.

Ungefär en och en halv timme innan avspark kablade Uefa ut bilder inifrån arenan (se klipp i spelaren). Dessa bilder visade hur matchfunktionärer jobbade febrilt för att få undan en del av den enorma mängd regn som vräkte ner från ovan.

Bilder från arenan visade även hur supportrar tvingades söka skydd från nederbörden.

- Det har regnat väldigt, väldigt mycket och det har varit lite kaotiskt två publiklag har sökt sig hit. Det har varit rätt bökigt att ta sig till arenan och det har hällt ner regn. Men Uefa säger att det värsta har passerat, de är inte rädda för att matchen ska skjutas upp, utan att det ska klara sig, säger TV4:s krönikör Olof Lundh, som är på plats på arenan, och fortsätter:

- Men blött är det i alla fall. Man har sett många supportrar som har fått vrida ur sina kläder innan de har gått upp på läktaren.

Journalister på plats och medier, bland andra Daily Mail och Sky Sports, har dessutom rapporterat att det har gått våldsamt till på läktarna mellan supportrarna och att polisen har fått gå emellan supportersektionerna. Det ska ha handlat om 40 supportrar från vardera lag som, enligt Sky, ingick i ett slagsmål som ledde till att polisen fick gå emellan.

Klipp från arenan (se i inbäddade tweeten nedan) visar hur supportrar drabbar samman strax före avspark.

Vidare rapporterar tyska medier att även andra EM-städer kommer påverkas av extremvädret. Enligt Ruhr Nachrichten har Köln, Düsseldorf och Gelsenkirchen stängt ner sina fan zones.

Staden Dortmund har meddelat att man ställer in storbildsvisningar av dagens matcher, enligt Ruhr Nachrichten. Även Köln och och Berlin har meddelat att de vidtar samma åtgärd.

Premiärmötet mellan Turkiet och Georgien kom blåstes igång på uttalad avsparkstid, 18.00, på Borussia Dortmunds hemmaarena. De förstnämnda vann med 3-1.

Less than an hour remains until the Georgia-Turkey match in Dortmund at Euro 2024. Fans' nerves are fraying, with some already starting a fight in the stands. Local media report that several people have been removed from the stadium. pic.twitter.com/urVManEbOU