Tyska förbundet bötfälls - efter Ronaldo-selfie

EM-organisationen har i sommar haft problem med flera supportrar som tagit sig in på planen under matcher på olika arenor i Tyskland. Portugal är ett av flera landslag som drabbats av det, däribland under mötena med Tjeckien och Turkiet i EM-gruppspelet.

När Portugal slog Turkiet sprang hela sex supportrar in på planen, där Cristiano Ronaldo även valde att ställa upp på bild, och efter slutsignalen råkade en funktionär tackla forwarden Goncalo Ramos i samband med en kaotisk situation i jakt på en planstormare.

Nu meddelar Uefa att Tysklands fotbollsförbund straffas med totalt 20 000 euro, drygt 228 000 svenska kronor för att inte ha skyddat spelytan under Portugal-Tjeckien och Portugal-Turkiet i gruppspelsfasen av mästerskapet. 15 000 euro är för Portugals match mot Turkiet, och 5000 euro för Portugals möte med Tjeckien.

Fotbollskanalen har tidigare rapporterat om problematiken. Samarbetet mellan Uefa, Tyskland och det lokala arrangörsbolaget fungerar inte, och många som är involverade är frustrerade.

- Jag har jobbat med olika fotbollsmästerskap sedan slutet av 1990-talet och här brister organisationen på många sätt. De som anlitas får inte tillräcklig utbildning och kan inte göra sitt arbete, sa en involverad chef för volontärer på en arena, som vill vara anonym.