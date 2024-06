Ukraina uppmanar resten av EM-lagen - stjärnan: "Tänker alltid på min vän i armén"

Hundratals ukrainska supportrar. Ett 50-tal journalister, de allra flesta internationella. Besök och tal från representanter för staden och regionen. När Ukrainas landslag genomförde sin första träning på plats i Tyskland inför EM-premiären mot Rumänien på måndag var stämningen speciell. Supportrarna, som enligt ukrainska förbundet främst bestod av ukrainare som flyttat till Tyskland, tog emot spelarna och ledarna i landslaget som hjältar.

- Jag är här för att det är viktigt att visa sitt stöd, säger Oksana.

Hon är en av de många fans som tog sig till BRITA-Arena under torsdagen. För Fotbollskanalen berättar hon om vikten av EM för landet och tacksamheten gentemot de nationer som stöder Ukraina i kriget som Ryssland startat.

Tillsammans med övriga supportrar på plats gjorde hon det tydligt hur starka representanter landslaget är för Ukraina i en tid då man försöker påminna omvärlden om att kriget fortsatt pågår.

- Landslaget är väldigt populärt, säger hon.

Efter Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022 har mer än en miljon människor flytt från Ukraina till just Tyskland. Läktaren i Wiesbaden var full av personer vars liv eller närståendes vardag kastats omkull. En man (krigsveteran, enligt AP) som tvingats amputera båda sina ben var på plats och han fick en boll överlämnad till sig av publikfavoriten Oleksandr Zintjenko.

Mottagandet värmde hos spelarna i laget. När Fotbollskanalen pratar med Serie A-spelaren Ruslan Malinovskyj, som har 61 A-landskamper på meritlistan, efter träningen lyser han upp när supportrarna på plats kommer på tal.

- Vi vet att många bor i Tyskland och det är fantastiskt att få känna den här atmosfären. Vi kan ju inte spela i Ukraina längre och det känns väldigt bra när vi har ukrainska supportrar på våra matcher eller träningar. Det får en att känna sig som hemma, på ett sätt. Det är fantastiskt, säger Malinovskyj.

Vad betyder det här mästerskapet för er och för ert folk?

- Vi bär på ett stort ansvar för landet, för folket och för soldaterna. Alla vi spelare, till och med jag, har någon vän som är där (i armén).

- Min vän är där nu och vi spelade fotboll ihop från det att vi var sju år gamla till det att vi var tolv år. I min hemstad. Han kommer självklart stötta oss och jag tänker alltid på honom. Jag hoppas att han kommer hem med hälsan i behåll. Det är speciellt, säger Malinovskyj.

Landslagsspelarna hoppas att ett framgångsrikt mästerskap ska leda till uppmärksamhet för Ukraina och det som de upplever.

Under torsdagen publicerade Ukrainas fotbollsförbund en video via sina sociala medier i vilken de uttagna EM-spelarna visar hur deras hemstäder drabbats av kriget.

"Vi uppmanar alla EM-länder att hjälpa Ukraina", skriver förbundet i en kommentar till videon - som fått stor spridning.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS