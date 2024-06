Vädervarning i Dortmund - supportrar uppmanas att stanna hemma

Supportrar på plats i Dortmund uppmanas att stanna hemma under tisdagen. Anledningen är att det väntas komma in ett riktigt busväder under tisdagen. Det varnas för ”extremväder” med stora mängder regn, åska och kanske till och med tromber.

Fan Zones i staden har stängts ner och det kommer inte att bli någon offentlig visning av matcherna på storbildsskärm, det meddelade staden under morgonen.

Under tisdagen spelas matchen mellan Turkiet och Georgien på Borussia Dortmunds hemmaarena.

Matchen sparkar igång 18.00 och sändningen startar 17.00 på TV4 och på TV4 Play.