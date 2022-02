Så sänds UEFA fotbolls-EM 2022 på TV4 och C More

TV4 och C More, som sänder damernas UEFA fotbolls-EM tillsammans med SVT, visar bland annat mästerskapets öppningsmatch, Sveriges premiär mot Nederländerna och den svenska gruppavslutningen mot Ryssland.

- Sverige har de senaste åren skämt bort oss med helt fantastiska resultat i både VM och OS. Sverige är Europas bäst rankade lag och vi håller tummarna att vi får ytterligare en fantastisk fotbollssommar, säger Erik Westberg, sportchef på TV4 och C More.

TV4 rivstartar UEFA fotbolls-EM 2022 med att sända sex av mästerskapets första sju matcher. Först ut är öppningsmatchen på Old Trafford mellan England och Österrike den 6 juli. Dessutom visas två av Sveriges tre gruppspelsmatcher på TV4, där Sveriges premiär den 9 juli mot regerande Europamästarinnorna och VM-finalisten Nederländerna blir en av turneringens på förhand mest intressanta matcher. Avslutande gruppspelsmatchen mot Ryssland visas även den på TV4.

TV4 visar även många andra heta matcher i gruppspelet, däribland tungviktsmötet Spanien-Tyskland den 12 juli, samt både Norges och Finlands EM-premiärer. I slutspelet visas bland annat Sveriges eventuella semifinal på TV4.

- Mästerskap är alltid något extra och Sveriges ses som en av medaljfavoriterna under EM. Jag hoppas att det blir både en folkfest hemma i Sverige och en publikfest i England i sommar, säger tidigare landslagsstjärnan Lotta Schelin, expert på TV4 och C More.