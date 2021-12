City-stjärna överfallen i sin bostad - visar upp skador i ansiktet: "Det som händer när man gör motstånd"

Det var under torsdagskvällen som João Cancelo, 27, och hans familj blev utsatta för ett rån i sitt hem. Manchester City-spelaren berättar själv om det inträffade via ett inlägg på sitt Instagram-konto.

"I dag blev jag överfallen av fyra ynkryggar som skadade mig och försökte att skada min familj. Det här är vad som händer när man gör motstånd", skriver Cancelo och visar upp skador i sitt ansikte.

"De lyckades ta alla mina smycken och lämna mitt ansikte i det här skicket. Jag förstår inte hur det finns människor som är så här elaka. Det viktigaste för mig är att min familj och turligt nog är de okej. Och efter så många motgångar i mitt liv, det här är bara ännu en jag kommer att överkomma".

Manchester City har gjort ett officiellt uttalande om händelsen. Klubben fördömer det inträffade och skickar sitt stöd till João Cancelo samt hans familj. City bekräftar även att Cancelo nu samarbetar med polis gällande utredningen av brottet..

"Vi är chockade och försträckta", skriver Manchester City.

På nyårsdagen, lördag, väntar ett bortamöte med Arsenal i Premier League för Manchester City.

Joao and his family are being supported by the Club and he is helping the police with their enquiries as they investigate this very serious matter. (2/2)