17-åring skrev PL-historia: "Långtifrån färdig"

Daniel Jebbison skrev Premier League-historia när hans Sheffield United skrällde borta mot Europa League-jagande Everton under söndagskvällen. Med sina 17 år och 309 dagar blev Jebbison den yngste spelaren i PL-historien att göra mål i sin första match från start.

Målet kom redan i den sjunde minuten när Jebbison höll sig framme på ett skottförsök från Jack Robinson och styrde in 0-1 i öppet mål. Tabelljumbon Sheffield United höll därefter undan och snuvade Everton på alla tre poäng.

Det var Evertons nionde Premier League-förlust hemma på Goodison Park den här säsongen, vilket är tangerat bottenrekord. Carlo Ancelottis mannar ser nu ut att missa Europa-spel helt och hållet i höst, även om det inte är helt kört ännu med två matcher kvar.

1 - Aged 17 years and 309 days, Sheffield United's Daniel Jebbison is the youngest player in Premier League history to score on his first start in the competition. Dream. pic.twitter.com/SE0meUgyS6