A-lagsdebut för Gyökeres i Brighton - startade i ligacupen

Efter säsongen 2017 lämnade Viktor Gyökeres Brommapojkarna för Premier League-klubben Brighton. Svensken har fått spela i Brightons U23-lag, och gjort en del mål. Under tisdagskvällen fick Gyökeres chansen i A-laget för första gången.

I ligacupmötet med Southampton startade 20-åringen. Även Ben Barclay och Will Collar från U23-laget fick göra sina debuter i A-laget.

Gyökeres stod för en fin insats och hade flera chanser, men det skulle bli förlust med 1-0 efter ett sent avgörande från Charlie Austin. Gyökeres spelade hela matchen för Brighton.

