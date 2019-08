Abraham utsatt för rasism - får stöttning: "Motbjudande"

Tammy Abraham brände sin straff i supercupen. Då blev han utsatt för rasism - men får nu stöttning. "Vi sänder vårt stöd till Tammy", skriver antirasistorganisationen Kick It Out på Twitter.

Chelsea-anfallaren Tammy Abraham var ensam om att bränna en straff när Chelsea under onsdagen föll mot Liverpool efter straffläggning i europeiska supercupen. BBC rapporterar att anfallaren efteråt blev utsatt för rasism i sociala medier, men att han nu får stöttning av Kick It Out, som är en antirasistorganisation.

Kick It Out stöttar anfallaren och fördömer de rasistiska kommentarerna.

"I går kväll fick vi rapporter om rasistiska kommentarer till Tammy Abraham på sociala medier efter Chelseas supercupmatch. Sådana skällsord blir allt vanligare, men inte mindre motbjudande", skriver Kick It Out på Twitter.



"Vi sänder vårt stöd till Tammy och upprepar vår uppmaning till Twitter och andra företag för sociala medier att sätta ner foten mot den här nivån av skällsord. Det här är en signal för att agera. Vi vill veta vad de kommer att göra för att tackla det här förrädiska problemet", skriver Kick It Out vidare.

Chelsea ställs härnäst på söndag mot Leicester på Stamford Bridge.