Agüero hattrickhjälte i toppmötet - nätade med armen

Manchester City ville sätta press på Liverpool i toppstriden. Under söndagen ställdes man hemma mot Arsenal och laget fick en drömstart.

Matchen var inte ens en minut gången när Sergio Agüero höll sig framme och stötte in ledningsmålet. Några minuter senare skulle dock Arsenal kvittera genom mittbacken Laurent Koscielny.

Precis innan halvtidsvilan tog Manchester City ledningen. Efter ett fint anfall fick Agüero öppet mål och kunde raka in sitt andra mål för kvällen.

En kvart in i andra halvlek skulle också argentinaren fullborda sitt hattrick. Bollen spelades in från vänster och Agüero höll sig framme och stötte in 3-1 med armen. Ett mål som nog kommer bli omdiskuterat i England.

Agüeros tredje mål tog hårt på Arsenal som hade svårt att skapa chanser och mötet slutade 3-1 till Manchester City.

Segern innebär att laget passerade Tottenham i toppen av tabellen och att avståndet till Liverpool nu är två poäng. Under måndagen ställs Liverpool borta mot West Ham och har då chansen att dryga ut serieledningen på nytt.

Lagens startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Laporte, Otamendi - Fernandinho, Gündogan, Silva, De Bruyne - Bernardo, Sterling - Agüero.

Arsenal: Leno - Lichtsteiner, Kolasinac, Mustafi, Koscielny, Monreal - Torreira, Guendozi, Iwobi - Aubameyang, Lacazette.