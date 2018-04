Aguero kan missa resten av säsongen efter knäoperation

I helgen säkrade Manchester City ligatiteln efter att Manchester United förlorat sitt möte med West Bromwich. Det återstår dock fem ligaomgångar för säsongen - matcher som Sergio Aguero nu kan missa.

Aguero skriver på twitter att han nu återhämtar sig efter en titthålsoperation i knät, och enligt engelska Mirror innebär det att han ser ut att missa säsongsavslutningen.

Efter säsongsavslutningen stundar ett eventuellt VM med Argentina för Aguero, där man möter Island i den första gruppspelsmatchen den 16 juni.

Recuperándome de una artroscopia en la rodilla. Y con toda la fuerza para volver pronto y mejor a las canchas 💪//Recovering from an arthroscopy on my knee. Fully motivated to get back soon to the field 💪