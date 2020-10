Agüero kritiseras - Guardiola: "Kom igen, trevligaste personen jag träffat"

Manchester City besegrade på lördagskvällen Arsenal med 1-0 i ett stormöte i Premier League. Raheem Sterling stod för matchens enda mål, samtidigt som även anfallaren Sergio Agüero gjorde comeback efter flera månader med skadeproblem. Argentinaren kom senast till spel den 22 juni i år och därmed var lördagens återkomst efterlängtad.

Agüero hamnade även i fokus under kvällens match. Argentinaren protesterade nämligen i den 42:a minuten mot ett inkast och gestikulerade mot den assisterande domaren Sian Massey-Ellis. Anfallaren argumenterade för sin sak och tog även domaren på ena axeln, men utan att bestraffas för det. Det resulterade efteråt i kritik mot spelaren.

"Vem tror Agüero att han är? Helt oacceptabelt", skriver den brittiska politikern Rosena Allin-Khan på Twitter.

Nu går City-tränaren Josep Guardiola ut och tar spelaren i försvar.

- Kom igen, Sergio är den trevligaste personen som jag har träffat i mitt liv. Leta efter problem i andra situationer, men inte den här, säger Guardiola enligt engelska tidningen Daily Mail.

Tidigare Premier League-domaren Chris Foy uttalar sig samtidigt, i en intervju med tidningen, om att huvuddomaren inte behöver vidta åtgärder om en spelare vidrör en domare på ett tillmötesgående sätt. Det får dock inte ske på ett aggressivt sätt. Han bedömer dock inte situationen med Agüero och Massey-Ellis.

Who does Aguero think he is?

Completely unacceptable.pic.twitter.com/fJ7L6zI2bt