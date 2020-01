Aguero med hattrick när City krossade Villa - slog dubbla PL-rekord

Manchester City kopplade greppet om matchen direkt, trots att storstjärnan Raheem Sterling startade matchen på bänken. I den 18:e minuten satte Riyad Mahrez 1-0, och efter det rann det bara på.

När domaren blåste för halvtid stod det hela 4-0 på resultattavlan efter mål av Sergio Aguero, Gabriel Jesus och ytterligare ett av Mahrez.

I den andra halvleken satte Aguero även 5-0, vilket var hans 176:e Premier League-mål i karriären. Det gör att han går förbi Thierry Henry som ligans bäste utländske målskytt någonsin.

När Aguero sedan utökade till 6-0, hans tredje i matchen, i den 81:a minuten gick han upp jämsides med Frank Lampard som Premier Leagues fjärde bästa målskytt genom tiderna med 177 mål. Hattricket var Agueros totalt tolfte i Premier League - fler än någon annan mäktat med.

Slutresultatet blev till slut 6-1 efter att Aston Villa fått en straff i slutminuten.

Segern gör att Manchester City tar över andraplatsen i Premier League, då Leicester City i går förlorade mot Southampton. Upp till serieledande Liverpool har man dock hela 14 poäng med en match mer spelad.

I och med förlusten sjunker Aston Villa ner under nedflyttningsstrecket, då Watford tidigare i dag slog Bournemouth.

I nästa omgång möter City Crystal Palace hemma medan Villa reser till Brighton för att möta Graham Potters Albion.

Startelvor:

Aston Villa: Nyland - Konsa, Mings, Hause - Elmohamady, Douglas Luiz, Drinkwater, Hourihane, Taylor - Grealish - El Ghazi.

Manchester City: Ederson - Cancelo, Fernandinho, Stones, Mendy - Rodri, David Silva, De Bruyne - Mahrez, Jesus, Aguero.

