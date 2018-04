Agüero spelklar till VM: "Borta fyra till fem veckor"

Sergio Agüero missade förra helgens match mot Tottenham på grund av en knäskada.

I veckan kom sedan beskedet att anfallaren tvingats till operation. Något argentinaren själv bekräftade på Twitter.

Hur länge han skulle bli borta har inte varit känt, och det har spekulerats i hur vida Agüero skulle hinna bli frisk till VM eller inte. Under fredagen uttalade sig Manchester Citys tränare, Pep Guardiola, om skadan på en presskonferens.

- Det är fyra till fem veckor. Vi försöker få honom spelklar till VM. Han är i Barcelona just nu för att gå igenom den första delen av rehabiliteringen.

#PEP: (On @aguerosergiokun recovery) It’s four or five weeks. We will try and get him ready for the World Cup. He’s in Barcelona now. The first part of his rehab is there.