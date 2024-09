Ahmedhodzic hyllades av supportrarna efter öppna brevet

Tidigare i veckan gick Anel Ahmedhodzic ut i ett öppet brev. Han meddelade då bland annat att han slutar i det bosniska landslaget, samt att han har brutit kontakten med sin pappa:

"Utan att avslöja för mycket blev han erbjuden pengar och ett hus i Italien om han övertygade mig att byta till en agentur som gör skumma affärer och allt 'under bordet'. Jag hade aldrig kunnat gå med på något sådant", skrev Anel Ahmedhodzic enligt N1 och fortsatte:

"Att byta klubb för att en agent ordnat ett avtal och för att de inblandade människorna ska få pengar under bordet - bara för jag ska värma bänken och inte göra allt rätt - det är ett starkt nej från min sida. Han bryr sig bara om pengar och sig själv, så att han har det bra".

Ahmedhodzic adresserade även att pappan har uttryckt att han skulle vilja lämna Sheffield United:

"Flera gånger har min pappa också uttalat sig om hur mycket jag önskar att lämna Sheffield United, och att jag inte vill vara kvar här. Det har förstört mitt rykte i England och dessa uttalanden är helt falska. Detta är staden och klubben som gett mig mina finaste minnen i livet, inklusive födelsen av min son".

Under fredagen fanns Ahmedhodzic med i Sheffield Uniteds startelva när laget besegrade Hull med 2-0 på bortaplan. Efter matchen visade även de tillresta supportrarna sin uppskattning för mittbacken när de tillägnade en gemensam ramsa till honom.

Fantastic this from the Sheffield United fans for Anel Ahmedhodzic #SUFC pic.twitter.com/kbzNS2qnT1