Ahmedhodzic om succésäsongen - och mötet med Haaland: "Världens bästa anfallare just nu"

Den 24-årige försvararen åkte ur Ligue 1 förra våren med Girondins de Bordeaux som utlånad från Malmö FF, och blev under sommaren såld till Sheffield United i den engelska andraligan. Ett karriärsval som Anel Ahmedhodzic knappast ångrat.

Den bosniske landslagsmannen satte avtryck omedelbart i stålstaden och tog en ordinarie plats. "The Blades" är tabelltvåa i The Championship och nära en återkomst till Premier League inför den 44:e omgången som inleds under lördagen.