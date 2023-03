Alexander-Arnold petas - här är Englands EM-kvaltrupp

I slutet av mars inleds kvalet till EM 2024 i Tyskland. För England väntar då möten med Italien samt Ukraina, och nu står det klart vilka spelare som får chans att representera "Three Lions".

På torsdagen släppte nämligen förbundskapten Gareth Southgate sin 25-manna EM-kvaltrupp, och då stod det klart att den ständigt kritiserade Liverpool-stjärnan Trent Alexander-Arnold lämnas utanför. Saknas jämfört med VM-truppen senast gör även Raheem Sterling (skadad), Ben White, Callum Wilson och Conor Coady.

In i truppen kommer Reece James och Ben Chilwell, som missade VM på grund av skada. Nya namn i det engelska landslaget är även Ivan Toney och Marc Guehi.

Matchen mot Italien spelas torsdag den 23 mars på bortaplan medan Ukraina gästar Wembley tre dagar senare, söndag den 26 mars.

Se hela truppen i tweeten nedan.

Here we go... your #ThreeLions for March camp! 🦁