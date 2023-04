Alexander Isak prisas - framröstad till månades spelare i mars

Efter en lång skadefrånvaro över höstsäsongen och delar av vintersäsongen i Premier League har Alexander Isak kommit i gång rejält efter sin comeback. Sedan början på mars har Newcastle-forwarden noterats för fem mål på sju framträdanden i ligaspelet. Tre av de målen kom under mars månads tre matcher mot Manchester City, Wolverhampton och Nottingham Forest.

För det prisas han nu.

På tisdagen ger Newcastle till känna på sitt Twitterkonto att svensken röstats fram av supportrarna till PFA Premier League Player of the Month för mars månad. Han fick 28 procent av de totala rösterna och besegrade således Mohamed Salah (Liverpool), Bukayo Saka (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Solly Marsch (Brighton) och Tyrone Mings (Aston Villa).

Isak nominerades även till Premier League ES Sports Player of the Month för mars månad, men där föll han mot Bukayo Saka.

Alexander Isak has been voted as the PFA Premier League Fans’ Player of the Month for March!



Well deserved, Alex! 🔥🇸🇪 pic.twitter.com/Zhi7u2mo5S