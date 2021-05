Allegri uppges ha nobbat Tottenham - vill till Real

Massimiliano Allegri har tränat såväl Milan som Juventus och firat stora framgångar med de respektive klubbarna, där han sammanlagt vunnit sex Serie A-titlar. Sedan sommaren 2019 står hur som helst Allegri utan tränaruppdrag – och nu ska han, enligt uppgifter till spanska AS, har nobbat ett erbjudande från Tottenham.

Spurs är på jakt efter en ny tränare sedan man i mitten av april sparkade José Mourinho. Just nu tränas klubben av Ryan Mason på tillfällig basis och när Allegri nu nobbat Tottenhams förslag fortsätter jakten på en ny tränare.

Anledningen till att Allegri ska ha nobbat Tottenhams erbjudande? Enligt AS ska det bero på att italienaren vill bli tränare i Real Madrid, där Zinedine Zidane kan vara på väg bort. Uppgifter har nämligen florerat kring att fransmannen vill bort från klubben och enligt ryktena ska Zidane ha meddelat sina spelare beslutet mitt under den just nu pågående titelstriden i La Liga.

- Hur skulle jag kunna säga till mina spelare att jag lämnar när allt nu står på spel? Du får säga vad du vill, men jag skulle aldrig ha sagt det till mina spelare, sa Zidane enligt Marca för ett par dagar sedan och fortsatte:

- Efter säsongen får vi se, men nu är jag inne i detta och fokuserar på sista matchen. Vi kan inte prata om min framtid hela tiden. Det viktigaste är vår sista match.

Två tränare utöver Allegri som nämnts bland de som är aktuella att ta över som tränare i Tottenham är Marcelo Bielsa och Rafa Benitez.