Alonso: "Lusten att spela i Spanien finns där"

Chelsea-backen Marcos Alonso, 31, har under senaste tiden kopplats ihop med en flytt till Barcelona och Spanien. 31-åringen, som kom till Chelsea under 2016, tillhörde senast en spansk klubb under 2010, då han var en del av Real Madrids reservlag, och lockas nu av att komma tillbaka till sitt hemland igen.

Alonso berättar nu att han vill spela i Spanien framöver, samtidigt som han också har respekt för att hans kontrakt med Chelsea sträcker sig till sommaren 2023.

- På pappret har jag ett år till och det är så det ser ut i dag. Jag har även sagt tidigare att jag skulle vilja (till Spanien), men det beror inte bara på mig. Det är två matcher kvar här (i Nations League), och sedan får jag vila, säger han till Onda Cero och fortsätter:

- Jag har spelat 50 matcher, vi har blivit världsmästare och vi har haft otur i cupfinalerna. Jag kan inte klaga på något i Chelsea, men lusten att spela i Spanien finns där. Det beror inte helt och hållet på mig och jag är även glad över att vara i Chelsea.

Alonso stod förra säsongen för fem mål och sex assist på 46 matcher med Chelsea. Det återstår att se om han spelar kvar i London-klubben nästa säsong.