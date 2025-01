Amanda Ilestedt med comeback i cupkross - Blackstenius tvåmålsskytt

Det var i mars förra året som Amanda Ilestedt meddelade att hon var gravid och därmed skulle vara borta från spel under en längre tid. I augusti blev hon sedan mamma.

Men under onsdagskvällen gjorde 31-åringen comeback för sitt Arsenal. Mittbacken hoppade in i FA-cupen mot Bristol City när The Gunners krossade motståndet med 5-0.



"Välkommen tillbaka till planen", skrev Arsenal på X när Ilestedt byttes in med dryga tio minuter kvar att spela. Då stod det redan 5-0.

We've made two more changes of the evening...



🔄 Mead, Wubben-Moy

🔛 Russo, Ilestedt



A huge welcome back to the pitch, Amanda 🤍



⚪️ 5-0 ⚫️ (79) pic.twitter.com/HUcRfU92Ve Annons January 29, 2025

Senaste matchen Amanda Ilestedt spelade var mot West Ham den 4 februari förra året.

Stina Blackstenius startade och gjorde två av målen i matchen och även Rosa Kafaji startade men lämnade lyckades inte hamna i protokollet.