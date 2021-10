Amerikansk domare: Ronaldos våldtäktsmål bör ogillas

Manchester United-stjärnan Cristiano Ronaldo blev under 2017 anklagad för våldtäkt av en kvinna vid namn Kathryn Mayorga. Händelsen ska ha inträffat i Las Vegas under 2019 och Mayorga ska ha anmält Ronaldo samma dag. Parterna uppges sedan ha nått en förlikning under 2010 inför en medlare i Nevada. Den tyska tidningen Der Spiegel hävdar att Ronaldo betalade Mayorga runt 2,7 miljoner svenska kronor för att hon skulle lägga ner anklagelserna. Ronaldo har samtidigt hela tiden nekat till våldtäkt.

Trots det har Der Spiegel rapporterat att Ronaldo delvis bekräftat Mayorgas historia gällande att hon sa "nej" och "stopp", vilket han sedan uppges ha ändrat sig om. För två år sedan kom besked om att Ronaldo slapp åtal, men rättsprocessen har fortsatt, då Mayorgas representanter yrkat på ett skadestånd på 1,9 miljoner kronor för juridiska skador. Samtidigt skrev Daily Mirror tidigare i år, utifrån domstolsdokument, att Mayorga krävde runt 650 miljoner kronor av Ronaldo i ersättning för "smärta och lidande".

Nu rapporterar AP att en federal domare, Daniel Albregts, i Nevada ställer sig bakom Ronaldo och stjärnspelarens advokater. Albregts menar att Mayorgas advokat Leslie Mark Stovall har grundat sitt case på läckta och stulna dokument, som får anses vara ett "priviligerat samtal" mellan Ronaldo och hans advokater. Domaren menar därmed att målet bör ogillas och har skickat en rekommendation om det till domaren, Jennifer Dorsey, som behandlar fallet.

"Att avvisa Mayorgas case för hennes advokats olämpliga uppträdande är ett hårt resultat, men det är tyvärr den enda lämpliga utgången för att säkerställa rättsprocessens integritet", skriver Albregts i rekommendationen.

Ronaldo lämnade i somras Juventus för en återkomst till Manchester United.