Amorim: Vi är kanske det sämsta laget i Manchester Uniteds historia

Manchester United var aldrig riktigt nära att slå Brighton under söndagen.

I slutändan tog gästerna med sig alla tre poäng från Old Trafford via en 3-1-seger som inte satt allt för långt inne. Exempelvis bjöds man på ett mål av André Onana i slutskedet.

Tränare Rúben Amorim är allt annat än nöjd med sitt lags insats.

- Ytterligare en förlust på hemmaplan. Sättet vi släppte in målen på är oacceptabelt. Vi kan spela fotboll men bara under korta perioder. Vi är inte konsekventa, vi blir nervösa och sen släpper vi in ett mål, säger han till Sky Sports.

Han tar upp Brightons tidiga ledningsmål som ett exempel.

- Vi vet att det (en lång boll in bakom backlinjen) är ett spel de vill göra. Därefter är det svårt att vända på matchen. Vi blir väldigt ängsliga, nervösa och Brighton var bättre än oss.

Han fortsätter:

- Det är väldigt tufft för alla. Vi har förlorat igen på hemmaplan, det är oacceptabelt. Vi måste ändra på det och förändringen måste ske fort.

På presskonferensen efteråt talar Manchester United-tränaren oväntat öppet om lagets nuvarande skick och kvalitet.

- Vi är kanske det sämsta laget i Manchester Uniteds historia. Jag vet att ni vill ha den rubriken men jag säger det eftersom vi måste erkänna det och förändra det. Så här har ni: er rubrik, säger Amorim enligt Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst.

Daily Mail har fler citat från presskonferensen:

- Vi kan inte gå runt problemet. Alla här underpresterar. Vi måste acceptera det. Det är oacceptabelt att förlora så många matcher i Premier League. Vi måste förstå att vi slår alla dåliga rekord just nu, säger Amorim.

- Våra motståndare är bättre än oss i många detaljer. Vi kan inte vara konsekventa. Jag hjälper inte spelarna för tillfället. Det är en tuff stund och vi är i en väldigt svår situation. Jag visste att det skulle bli svårt att implementera en helt ny idé men nu börjar det bli väldigt svårt. Jag är inte naiv - det handlar om överlevnad nu.

I intervjun med Sky Sports menade han också på att laget kommer få kämpa och lida hela säsongen.

- Det är tydligt. För mig är det tydligt (att det är så). Jag kommer inte att förändra hur jag se spelet, jag har en väldigt klar bild av det. Spelarna kommer att lida. Supportrarna kommer att få lida. Jag är ledsen. Jag har ett sätt att göra saker på och det kommer leda till resultat. Men vi kommer att få lida. Jag tror det är klart för alla att vi kommer få göra det.

Manchester United ligger på plats 13 i Premier League-tabellen.