ANALYS: 2010-talets bästa spelare i Premier Leagues storklubbar

ARSENAL

MV: Petr CECH

HB: Bacary SAGNA

MB: Laurent KOSCIELNY

MB: Per MERTESACKER

VB: Nacho MONREAL

CM 1: Santi CAZORLA

CM 2: Aaron RAMSEY

CM 3: Mesut ÖZIL

ST: Pierre-Emerick AUBAMEYANG

ST: Robin VAN PERSIE

ST: Alexis SÁNCHEZ

Kommentar: Szczesny konkurrerar om posten tillsammans med Leno, som kanske har hållit den högsta nivån men inte varit i klubben tillräckligt länge. Svårt val men blir nog Cech - som verkligen höjde nivån när han kom. I backlinjen är det främst Bellerin som utmanar om en plats. Mertesacker må ha varit långsam, men tillsammans med Koscielny bildade han ett stabilt mittlås under flera år. Vermaelen får ändå nämnas.

Man tänker att Fàbregas ska vara given, men han lämnade redan sommaren 2011 och hade sin bästa tid i Arsenal under 2000-talets första årtionde. Här kan spelare som Song, Arteta och Wilshere nämnas men ingen tar plats. Özil har inte varit bra senaste året, men innan dess hade mycken av kritiken att göra med de höga förväntningarna som fanns på honom.

Topptrion känns given. Lacazette har potential att äta sig in men har fortfarande långt kvar. Hedersomnämnande till Giroud och Walcott.

CHELSEA

MV: Petr CECH

HB: Branislav IVANOVIC

MB: John TERRY

MB: Gary CAHILL

VB: Ashley COLE

CM: Frank LAMPARD

CM: N’Golo KANTÉ

CM: Cesc FÀBREGAS

HY: Juan MATA

ST: Didier DROGBA

VY: Eden HAZARD

Kommentar: Courtois och Kepa utmanar, men Cech var briljant under 10-talets första halva. I backlinjen funderade jag på om Azpilicueta och möjligen Luiz förtjänade en startplats, men valet föll till slut på pålitlige Ivanovic och Cahill, som tog sig in och slutade som klubbkapten. Cole var som bäst redan innan 10-talet, men han var med under några år och vann CL. Svag konkurrens där.

Känns kontroversiellt att ta med Fábregas i en Chelsea-elva, men han var fullkomligt briljant när han kom in från Barca. Lampard hade peakat, men höll en hög nivå länge. Kanté är självskriven. En och annan kanske skulle kunna argumentera för att Mikel eller till och med Ramires kunde göra upp om en plats, men jag har svårt att hålla med om det.

Man glömmer ofta bort hur bra Mata var under långa stunder i Chelsea. Drogba drog redan 2012 - även om han var tillbaka 2014 igen - men det blir svårt att bortse för hans insatser fram till CL-titeln. Willian, Alonso och Costa får hedersomnämnande.

LIVERPOOL

MV: Alisson BECKER

HB: Trent ALEXANDER-ARNOLD

MB: Jamie CARRAGHER

MB: Virgil VAN DIJK

VB: Andrew ROBERTSON

CM: Steven GERRARD

CM: Jordan HENDERSON

CM: Philippe COUNTINHO

HY: Mohamed SALAH

ST: Luis SUÁREZ

VY: Sadio MANÉ

Kommentar: Det är svårt att bedöma ett lag som för närvarande är inne i sin storhetstid. Det är likaså smått omöjligt att bedöma enskilda spelare i det kollektiv och maskineri som Liverpool faktiskt är. Alisson har inte varit med länge, men höjde nivån direkt.

Funderade lite på Skrtl. Finns även fog för att argumentera att Matip borde gå in, men man måste komma ihåg att han inte var ordinarie förrän årsskiftet. Istället fick det bli Carragher, som onekligen hade passerat sitt bäst före-datum men som ändå spelade på en hög nivå tills han lade av sommaren 2013. TAA och Robertson går in. Vill någon argumentera?

Gerrard ska såklart in. Sedan höll nog Coutinho tillräckligt hög individuell nivå för att ta plats, även om Fabinho eller Wijnaldum är bättre lagspelare och har varit med och tagit Liverpool längre än vad Coutinho någonsin gjorde. Henderson må vara en kontroversiell uttagning, men man måste komma ihåg hur länge han varit med och hur viktig han har varit i övergången från Rodgers till Klopp, både sportsligt men även utanför planen. Tog Liverpool till sin första CL-titel på 14 år.

Salah och Mané ska såklart in. Och sen blir det lite fel. Suárez skytteligavinnande säsong var kanske årtiondets bästa prestation och för det ska han såklart in, men det känns ändå tufft mot Firmino som verkligen binder detta Liverpool samman. Kanske skulle jag gjort om något i formationen för att få in Firmino på något sätt, men men...

MANCHESTER CITY

MV: Joe HART

HB: Pablo ZABALETA

MB: Vincent KOMPANY

MB: Aymeric LAPORTE

VB: Aleksandar KOLAROV

CM: Kevin DE BRUYNE

CM: Yaya TOURÉ

CM: David SILVA

ST: Carlos TEVEZ

ST: Sergio AGÜERO

ST: Raheem STERLING

Kommentar: Funderade länge och noga om jag skulle gå för Hart eller Ederson. Båda målvakterna har varit med och vunnit två ligatitlar, och Ederson har verkligen revolutionerat målvaktsposten och blivit en viktig pusselbit i Guardiolas City. Men det blir svårt att bortse för hur viktig och bra Hart var i dåtidens City. Svårt val.

Tycker att tre av fyra är självskrivna. Desto mer kontroversiellt känns det i valet om platsen bredvid briljante Kompany. Otamendi har varit bra stundtals, Stones likaså. Vi ska inte heller glömma bort Lescott. Men frågan är om inte Laporte egentligen förtjänar platsen. Det som talar emot är hans skadehistorik och korta tid i klubben, men den högstanivå som han stundtals visat upp blir avgörande. Hedersomnämnande till Walker.

Nöjd med mittfältet. Alla tre kommer att bli ihågkomna som några av årtiondets största spelare i England. Fernandinho och Barry ska nämnas. Agüero ska såklart vara med, likaså Sterling. Sen ska man nog inte underskatta det som Tevez bidrog med när han kom. Vill även passa på att hylla Dzeko.

MANCHESTER UNITED

MV: David DE GEA

HB: Antonio VALENCIA

MB: Rio FERDINAND

MB: Nemanja VIDIC

VB: Patrice EVRA

CM: Ryan GIGGS

CM: Michael CARRICK

CM: Paul SCHOLES

ST: Wayne ROONEY

ST: Robin VAN PERSIE

ST: NANI

Kommentar: Herregud. Det här var svårt. De Gea ska såklart stå i mål. Men i backlinjen är det tuffare. Inte för att United har haft så många riktigt bra spelare i försvaret senaste åren, utan mer för att de som förtjänar att vara med hade passerat sina bäst före-datum. Ferdinand, Vidic och Evra höll i viss utsträckning på att runda av sina karriärer, men trion höll fortfarande en hög nivå. Evans ska få ett omnämnande, men annars är det inte mycket att tala om.

Kanske är det talande för Uniteds utveckling under 2010-talet när jag tvingas ta in Giggs och Scholes, som spelade sporadiskt men som mer förknippas med 1990- och 2000-talet. Enda anledningen till att de tar plats är att man var med och vann ligatiteln 10/11 och 12/13 och gick långt i CL. Enda självklara valet är Carrick. Herrera och Pogba får ett omnämnande.

Rooney ska såklart in, och vid hans sida tar van Persie plats. Tredje spelaren? Det fick bli Nani.

TOTTENHAM

MV: Hugo LLORIS

HB: Kyle WALKER

MB: Toby ALDERWEIRELD

MB: Jan VERTONGHEN

VB: Danny ROSE

CM: Luka MODRIC

CM: Mousa DEMBÉLÉ

COM: Rafael VAN DER VAART

COM: Christian ERIKSEN

COM: Gareth BALE

ST: Harry KANE

Kommentar: Det här blev en en blandning av Mauricio Pochettinos mest använda spelare och Harry Redknapps manskap från tidigt 10-tal. Lloris är självskriven. I backlinjen kan Trippier och King få ett omnämnande.

Mittfältet Modric/Dembele erbjuder både en passningsfot och en bollvinnare. Kane ska in, såklart. Det enda jag egentligen funderar på är om inte Alli eller Son kanske bör gå in istället för van der Vaart.