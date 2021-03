Ancelottis besked om Olsen efter inbrottet: "Han vill stanna och vi vill ha honom"

Sveriges landslagsmålvakt Robin Olsen, till vardags i Everton, har under senaste tiden varit utanför lagets matchtrupp med anledning av skadeproblem. Tidigare i veckan rapporterade Daily Mail att målvakten, sent i tisdags, blev utsatt för ett otäckt inbrott i sitt hem. Olsen och hans familj var hemma när maskerade män tog sig in och hotade spelaren med machete-kniv för att tvinga honom att visa gärningsmännen runt, så att de kunde få tag på smycken och klockor. Everton bekräftade även senare händelsen.

ANNONS

"Vi erbjuder Robin och hans familj så mycket stöd som möjligt", skrev Everton i en kommentar till BBC.

Under lördagen var Olsen åter utanför Evertons matchtrupp i ligamötet med Burnley som slutade med förlust med 2-1 på hemmaplan. Evertons målvakt Jordan Pickford blev utbytt skadad i den 43:e minuten och i stället kom Joao Virginia in på planen.

Evertons tränare Carlo Ancelotti uttalade sig inför matchen om att han och alla andra i klubben stöttar Olsen med anledning av det otäcka inbrottet. Samtidigt menade tränaren att klubben gör allt för att spelarna ska känna sig säkra.

- Vi är självklart nära Robin med tanke på det som hände, men nu ser vi framåt. Klubben gör sitt bästa för att spelarna ska vara säkra. Tråkigt nog kan sådana här saker hända och vi måste försöka att gå vidare, sa italienaren enligt engelska lokaltidningen Liverpool Echo.

Ancelotti sa också att han tror att Olsen fortsatt vill stanna i Everton efter säsongen trots inbrottet. Olsen blev i fjol utlånad till Everton från Roma och har kontrakt med den italienska klubben till sommaren 2023. Låneavtalet löper ut i sommar.

ANNONS

- I det här läget måste han prata med sin familj och hantera det (inbrottet), men jag tror att han skulle vilja stanna, sa Ancelotti.

- Han vill stanna och vi vill ha honom här nästa säsong, fortsatte han.

Olsen är den här säsongen noterad för nio framträdanden i England. På tisdag tar Sveriges förbundskapten Janne Andersson ut sin nya trupp till VM-kvalet i slutet av mars. Det återstår att se om Olsen finns med i den truppen då med tanke på skadeproblemen och inbrottet tidigare i veckan.