Antony anklagas för våld i nära relation

Manchester Uniteds miljardman Antony är i blåsväder.

Brasilianska Globo rapporterar att stjärnan anklagas för våld i nära relation av ex-flickvännen Gabriela Cavallin. Det inträffade ska ha hänt den 20 maj och hon polisanmälde 5 juni.

Globo har även kommit över blodiga bilder på ex-flickvännen, på ett finger och ett huvud, samt meddelanden som ingår i polisens förundersökning. Där hävdar Cavallin att hon blivit skallad av Antony.

Enligt ESPN ska Antony våldfört sig på Cavallin fyra gånger. Vid ett av tillfällena uppger hon att United-läkare behandlade henne.

Den brasilianske landslagsmannen själv har ännu inte uttalat sig.

- Antony känner till anklagelserna via sociala medier. Han kommer att sätta sig in i situationen och efter det kommer han att förklara sin position. Just nu finns inget att kommentera, säger en talesperson för Antony i ett uttalande.