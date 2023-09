Antony med i Uniteds bekräftade PL-trupp - efter grova anklagelserna

Manchester United lämnade under onsdagen in en lista med alla spelare i klubben som är registrerade för spel i Premier League den här säsongen. Brassen Antony, 23, är en av flera spelare som är med - trots att han just nu inte får träna med övriga i klubben.

United meddelade i förra veckan att Antony inte kommer träna och spela med laget framöver för att spelaren ska ta itu med saker och ting utanför planen.

Nyligen hävdade Antonys ex-flickvän Gabriela Cavallin, i en intervju med UOL, att spelaren har utsatt henne för våld vid flera tillfällen, och därefter gick ytterligare två kvinnor ut och anklagade 23-åringen för övergrepp.

Antony kom till United från Ajax för runt ett år sedan, och har kontrakt till sommaren 2027. Han har gjort åtta mål och tre assist på 48 matcher med storklubben.