Arsenal har inte släppt in ett enda hörnmål under säsongen

Arsenal började Premier League-säsongen knackigt med bland annat en 2-0-förlust mot Brentford och en 5-0-förlust mot Manchester City. Sedan dess har laget lyft sig och ligger för närvarande på en fjärdeplats, med tre poäng mer än Manchester United med en match mindre spelad.

Ett ställe på plan har känts extra säkert för Londonlaget - försvarsspelet. I alla fall om man tittar på hörnstatistiken. Arsenal har nämligen orsakat 138 hörnor - utan att släppa in ett enda mål, vilket de är ensamma om att ha lyckats med i ligan.

I övrigt har Manchester City fått flest hörnor. Under säsongen har PL-ettan slagit hela 248 hörnor, medan Norwich har fått flest hörnor emot sig, då de har orsakat 202 hörnor.

