Arsenal har rensats på problem: "En spelare med hög lön som inte presterar - han dödar dig"

Pierre-Emerick Aubameyang och Mesut Özil var båda i blåsväder innan de lämnade Arsenal. Sportchef Edu menar att "Gunners" har haft ett problem med överbetalda och omotiverade spelare i truppen senaste åren.

- Om en spelare presterar och har en hög lön, det är inget problem. När en spelare är 26 eller äldre, har en hög lön och inte presenterar - han dödar dig, säger Edu enligt Daily Mail och fortsätter:

- Du har inget värde i att sälja den spelaren. Spelaren är bekväm - Arsenal, London, vackert, allt är fantastiskt - och en bra lön… hur många spelare med den typen av karaktärsdrag har vi haft tidigare? 80 procent av truppen.

Problem som inte finns längre, menar Edu. Sportchefen berättar att han beslutat att "städa upp" i Arsenals omklädningsrum.

- Vi ska försöka undvika ett år till med problem i omklädningsrummet. Ta bort det. Även, ursäkta mig, om du behöver betala… eftersom den spelaren blockerar ibland något annat. Nu, som en del av vår plan, skapar vi värde i våra spelare… eftersom jag inte vill ha den situationen fler gånger, säger Eduo.

Edu menar vidare att Arsenal nu måste ta nästa steg för att utmana i toppen av Premier League. Han hävdar att det måste finnas en mentalitet i klubben som inte accepterar att komma utanför topp fyra-placeringarna.

- Vi kan inte acceptera det. Det gjorde mig väldigt, väldigt besviken när jag kom hit. Jag sa: "Det här är inte mentaliteten i den här fotbollsklubben. Vad händer? Alla är bekväma, alla säger ok, ok, ok…". Fuck you! "Ok!?". Nej, jag vill inte förlora matcher.

Arsenal slutade på femte plats i Premier League förra säsongen.