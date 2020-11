Arsenal i kris - föll igen i Premier League

Arsenal tog under söndagen emot Wolverhampton på Emirates Stadium i Premier League. Då kablades otäcka bilder ut under inledningen av matchen. Arsenals mittback David Luiz skallade nämligen tidigt ihop med Wolves-anfallaren Raul Jimenez i straffområdet efter en hörna. Båda spelarna fick sedan behandling under en längre period innan Luiz kunde spela vidare, medan Jimenez blev utrullad på bår med syrgas och tvingades till byte.

Wolverhampton imponerade därefter och tog, i den 27:e minuten, ledningen i matchen genom Pedro Neto till 1-0. Wolves hade även bud på mer, men lite senare kvitterade i stället Arsenal till 1-1 efter ett nickmål av Gabriel Magalhaes. Wolves svarade sedan snabbt igen och gick upp i 2-1-ledning i den 42:a minuten efter ett avslut av Daniel Podence i mål. Det stod sig också första halvlek ut.

Arsenal var bättre under stora delar av andra halvlek och jagade ett kvitteringsmål. London-laget slet offensivt och skapade målchanser, men förgäves. I slutändan försvarade sig Wolves tillräckligt bra för att inte släppa in fler mål till seger med 2-1.

- De hade två skott på mål i första halvlek och gjorde mål två gånger. Laget visade motståndskraft, samhörighet och tro i att försöka vända på det i andra halvlek och vi skapade chanser, men vi gjorde inte mål, säger Arsenal-tränaren Mikel Arteta till BBC och fortsätter:

- Vi behöver göra fler mål för att vinna matcher. Vi måste fortsätta att stötta spelarna. Alla spelare går igenom tuffa perioder. Vi skapar chanser, men kämpar med att göra mål. Det är skillnaden mellan att vinna och förlora.

Arsenal är därmed nu i kris efter 13 poäng på tio matcher i Premier League. Mikel Artetas manskap är nu på 14:e-plats i ligan och har endast gjort två mål på lagets sex senaste matcher i ligaspelet. Wolves är i sin tur på sjätteplats i ligatabellen.

Startelvor:

Arsenal: Leno - Bellerin, Luiz, Magalhaes, Tierney - Ceballos, Xhaka - Willian, Willock, Saka - Aubameyang.

Wolverhampton: Patricio - Semedo, Boly, Coady, Marcal - Dendoncker, Moutinho - Traore, Podence, Neto - Jimenez.