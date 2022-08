Arsenal lånar ut Nicolas Pépé till Nice

Sommaren 2019 värvade Arsenal yttern Nicolas Pépé från Lille för över 800 miljoner kronor.

Prislappen har han inte lyckats betala av under sin tid i klubb. Fransmannen har floppat och under fjolåret var han petad.

Nu lämnar han. I alla fall tillfälligt.

Flera medier, däribland trovärdiga transferjournalisten Fabrizio Romano och The Athletic, rapporterar att 27-åringen lånas ut till Nice under den här säsongen. Avtalet kommer inte att innehålla någon köpoption, uppger Romano och The Athletic.

Uppgifterna gör gällande att det endast återstår detaljer innan Pépé presenteras av Ligue 1-klubben.

Pépé har gjort 27 mål på 112 tävlingsmatcher i Arsenal. Hans nuvarande kontrakt med klubben sträcker sig till sommaren 2024.