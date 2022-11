Arsenal rycker i toppen – tog stabil seger mot Wolves

Arsenal kommer fira jul som tabelletta i Premier League, för att dryga ut ledningen skulle de beta av bortamötet mot Wolves också. Arteta bjöd inte på några överraskningar i startelvan och det såg ut att bli en smakstart för The Gunners. Bara fem minuter in i matchen var en viss brasiliansk duo i farten.

Gabriel Martinelli hittade landsmannen Gabriel Jesus med ett fint inspel i straffområdet, den sistnämnda tog ned bollen skickligt och avslutade ottagbart för José Sá. Flaggan kom dock upp omgående och måltorkan håller i sig för brassen.

Arsenal skapade ytterligare ett par chanser men fick inte hål på Wolves i den första halvleken. Närmast var återigen Gabriel Jesus. Bukayo Saka hittade den djupledslöpande brassen som vek in och sköt, men bollen tog i överliggaren.

- Det har varit ett riktigt disciplinerat Wolves. Ingen har gjort ett misstag i backlinjen, alla gör sina jobb, summerade Sky Sports Alan Smith.

Innan halvleken var över hann även Wolves hota framåt. William Saliba, för ovanlighetens skull, gav bort bollen till Goncalo Guedes som avslutade mot bortre men Gabriel kom till undsättning och stod för en fin block.

- Matchen har alla kännetecken att bli en otäck match för Arsenal. En sådan där de verkligen måste gräva efter ett mål, sa Smith.

The Gunners behövde inte gräva länge för redan tio minuter in i andra kom det förlösande ledningsmålet genom Martin Ødegaard. Jesus hittade inbytte Fabio Vieira med en maskerad passning som sedan lyfte in bollen framför mål där norrmannen stötte in ledningsmålet.

- Vieira har kämpat för att komma in i den här matchen men han är en så smart tekniker, ritkigt bra inspel. Jesus spelade också sin roll med en fantastisk boll till Vieira, sa Alan Smith i Sky Sport.

20 minuter senare var det dags igen. Martinelli avslutade och efter att Sás benparad gick rätt ut i gapet stod norrmannen på rätt plats igen och tryckte dit sitt andra för kvällen.

- Utmärkt arbetsinsats från Ødegaard. En kaptensprestation från norrmannen i kväll. Två mål och mycket därtill, berömde Sky Sports Nick Wright.

Arsenal är nu fem poäng före tabelltvåan Manchester City inför juluppehållet.

- De har utan tvekan varit det bästa laget i ligan, skriver The Atheltic-journalisten Adam Crafton på Twitter.

Startelvor:

Wolves: Sá - Semedo, Kilman, Collins, Gomes, Bueno - Traoré, Neves, Moutinho - Traoré, Guedes

Arsenal: Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Ødegaard, Partey, Xhaka - Saka, Jesus, Martinelli