Arsenal tappar i toppstriden efter tung förlust - Wolves körde över "Gunners" i första halvlek

Arsenal fick en tung smäll i helgen när man förlorade mot Crystal Palace med 3-2. Mot Wolverhampton var tanken att laget skulle komma igen och ta sig upp bland de fyra främsta igen, men det blev inte alls så.

Wolves tryckte gasen i botten direkt och tog ledningen efter en halvtimme när Ruben Neves knorrade snyggt in en frispark över Arsenals mur.

Tio minuter senare kom 2-0 på en hörna. Wolves spelade kort och Castro slog in inlägget där Doherty kom upp högst och rakade in bollen i ett öppet mål, då Leno kommit ut men inte nått bollen.

3-0 kom precis innan halvtid. Diogo Jota högg direkt på en felpass i Arsenal, sprang in med bollen i straffområdet och lyckades smita in bollen under Lenos arm och få in matchens tredje mål för Wolves.

Arsenal jagade i andra halvlek för att komma tillbaka in i matchen, men reduceringen kom inte förren i den 80:e matchminuten. En Granit Xhaka-hörna nådde fram till Sokratis Papastathopoulos, som nickade in 3-1 i en hög av spelare.

Men närmre än så kom Arsenal aldrig, vilket gör att laget tappar i kampen om topp 4-platserna. Med tre matcher kvar av säsongen ligger Arsenal fyra poäng efter Tottenham på tredjeplatsen och en poäng efter Chelsea på fjärdeplatsen. För Wolves innebär segern att laget tar klivet upp till sjundeplatsen, en poäng före Everton.

Wolves tränare Nuno Espirito till BBC:

- Vi spelade väldigt bra, framför allt i första halvlek.

- Arsenal har kvalitet. De flyttar bollen snabbt och försöker arbeta hårt för att vinna tillbaka den snabbt, men innan vi släppte in målet skapade de inte mycket.

Startelvor:

Wolverhampton: Patrício - Bennett, Coady, Boly - Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Castro - Jimenez, Jota

Arsenal: Leno - Maitland-Niles, Papastathopoulos, Koscielny, Monreal - Torreira, Xhaka - Mchitarjan, Özil, Iwobi - Lacazette