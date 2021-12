Arsenal tog fjärde raka segern - krossade jumbon

Efter en dålig start på Premier League-säsongen verkar Arsenal och Mikel Arteta ha hittat rätt. Under söndagseftermiddagen väntade ett bortamöte med tabelljumbon Norwich - och då hade man inga problem att ta tre poäng.

Arsenal tog nämligen tidigt ledningen efter att Bukayo Saka läckert placerat in 0-1. Londonklubben fortsatte att kontrollera handlingarna och strax innan halvtidsvilan utökade man ledningen. Kieran Tierney kom farandes längs vänsterkanten, tog sig in i straffområdet och sköt distinkt in 0-2 vid den bortre stolpen.

I andra halvlek punkterade Arsenal matchen när Bukayo Saka gjorde sitt andra mål för dagen. I slutminuterna förvaltade Alexandre Lacazette en straff och på övertid fastställde Emile Smith Rowe slutresultatet till 0-5.

ANNONS

Norwich-spelaren Kenny McLean var besviken över prestationen.



- Det var vårt sämsta resultat senaste tiden mot ett bra Arsenal-lag som inte ens behövde vara bra. Vi gav dem allting. Vi behöver visa karaktär. Vi är inte här för att klaga på skador och covid-19, vi måste göra mer, säger han till BBC.

Nye tränare Dean Smith delade analysen.

- Jag har använt en tennis-term i omklädningsrummet för att beskriva vår prestation: den var fylld av unforced errors. Vi måste göra bättre ifrån oss än så här, säger han enligt BBC.

Arsenal-tränaren Mikel Arteta var dessutom mer belåten än sin tränarkollega.

- Det väldigt tillfredsställande resultat eftersom vi måste hålla våra prestationer på en hög nivå under julperioden. Vi såg väldigt skarpa och bestämda ut. Det var en viktig seger för oss, jag är väldigt nöjd. Antalet målchanser vi skapade var glädjande, säger Arteta enligt BBC, och kommenterade situationen kring Pierre-Emerick Aubameyang som återigen saknades.

ANNONS

- Han var inte uttagen till dagens match. Vi tar det match för match. Det var vårt beslut.

Segern innebär att Arsenal behåller fjärdeplatsen i tabellen och utökar avståndet nedåt, detta efter att - den tidigare - tabellfemman West Ham förlorat med 2-3 mot Southampton under söndagen.

Startelvor:

Norwich: Gunn, Aarons, Kabak, Gibson, Williams - Dowell, Gilmour, McLean - Placheta, Pukki, Sargent.

Arsenal: Ramsdale - Holding, White, Magalhães, Tierney - Partey, Xhaka - Saka, Ødegaard, Martinelli - Lacazette.