Arsenal vände och vann borta mot Aston Villa - Jorginho stor matchhjälte

Det blev en målfest på Villa Park under lördagen när Arsenal mötte Aston Villa.

Ollie Watkins satte dit 1-0 redan efter fem minuters spel, ett mål som innebär att engelsmannen nu gjort mål i fyra raka Premier League-matcher.

Arsenal skulle få jobba från underläge i den här matchen. Bukayo Saka kvitterade först, elva minuter efter ledningsmålet. Engelsmannen fick på en kalasträff efter att Tyrone Mings slarvat i försvarsspelet.

Aston Villa skulle sedan återta ledningen genom Phillipe Coutinho som gjorde sin första poäng (mål eller assist) den här säsongen och sättet brassen firade på skavllrade om en hel del lättnad.

Med halvtimmen kvar att spela var det återigen utjämnat när Zinchenko borrade ner bollen vid den första stolpen.

När Ezri Konsa sedan slarvade med kvarten kvar att spela fick Martin Ødegaard ett drömläge, framspelade av Saka fick han i princip ett öppet mål från straffpunkten då Emiliano Martinez var ur position men när norrmannen fick inte alls träff och brände målet.

- Ingen kan tro det, en enorm miss, säger Sky Sports Adam Bate.

Franska journalisten och Villa-supportern, Jonathan Johnson passade på att skicka ett hån till norrmannen efter missen.

"LØL", skrev han på Twitter.

I matchens absoluta slutskede skulle dock Jorginho kliva fram. Utanför straffområdet slog han till med en kalasträff. Via ribban och in via Martinez sköt han samtliga poäng till Arsenal som nu leder Premier League med fyra poäng ner till Manchester City.

- 12 miljoner pund, men hur mycket kommer det där målet visa sig vara värt. Helt makalöst, säger Sky Sports Jeff Stelling.

Gabriel Martinelli kunde springa in med 4-2 när Emiliano Martinez hade gått upp på en offensiv hörna för att forcera in ett kvitteringsmål.

- Det här är Premier League, det är därför det är det bästa i världen. Det här var väldigt viktigt för oss med tanke på tidigare resultaten tidigare, säger Jorginho efter matchen.

Oleksandr Zinchenko tryckte extra mycket på hur viktig segern var för det mentala läget i gruppen:

- Det här var en viktig lärdom för oss, vi vet nu att vi kan uppnå det vi vill. Vi fortsatte kriga och visade på styrka hela vägen. Den här gruppen är speciell.

Startelvor:

Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Mings, Moreno - McGinn, Luiz, Kamara - Coutinho, Watkins, Buendia.

Arsenal: Ramsdale - White, Saliba, Gabriel, Zinchenko - Xhaka, Jorginho, Ødegaard - Saka, Nketiah, Trossard.