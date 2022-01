Arsenal vill skjuta upp derbyt - ilska i Tottenham

Under söndagskvällen är det tänkt att Tottenham och Arsenal ska göra upp i North London Derby. Arsenal har dock skickat in en begäran till Premier League om att skjuta upp matchen, då klubben har många spelare otillgängliga på grund av covid-19, skador och Afrikanska mästerskapen. Ligan kommer fatta ett beslut under lördagen.

Hur Arsenals manfall ser ut? Cedric Soares, Bukayo Saka och Calum Chambers skadade sig mot Liverpool i torsdags, medan Thomas Partey, Mohamed Elneny, Pierre-Emerick Aubameyang och Nicolas Pepe är i väg på Afrikanska mästerskapen. Martin Ødegaard missade Liverpool-matchen på grund av covid-19, medan Emile Smith Rowe och Takehiro Tomiyasu saknades på grund av skador.

ANNONS

Arsenals begäran om att skjuta upp matchen har dock lett till ilska i Tottenham-lägret, rapporterar Sky Sports. Spurs tror inte på att det finns ett covidutbrott i Arsenal i nuläget och vill spela matchen som planerat med start 17:30 på söndag.