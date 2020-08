Arsenals besked - fotbollschefen lämnar

Arsenal kan nu se tillbaka på en turbulent säsong. Efter en svag inledning på ligaspelet fick chefstränaren Unai Emery sparken och efter ett tillfälligt inhopp av Fredrik Ljungberg vid sidlinjen, så tog Mikel Arteta över laget. Därefter ledde han bland annat Arsenal till en åttondeplats i Premier League och en titel genom seger mot Chelsea i FA-cupfinalen.

Arsenal har även under senaste tiden, till följd av coronakrisen, haft ekonomiska problem, vilket lett till att klubbens spelare gått med på att sänka sina löner, samtidigt som Arsenal nyligen gav besked om att 55 personer tvingas lämna sina anställningar.

Nu sker ytterligare en förändring i London-klubben.

Arsenal meddelar att fotbollschefen Raul Sanllehi lämnar sitt uppdrag och att Vinai Venkatesham i stället kommer att leda klubben framåt från den posten.

- Jag är stolt över och nöjd med mitt bidrag till Arsenal senaste tre åren och jag ser fram emot att njuta av klubbens framtida framgång. Arsenal är en riktig fotbollsinstitution, säger Sanllehi i en kommentar på klubbens hemsida och fortsätter:

- Jag är stolt över att ha varit en del av klubbens historia och jag tackar Stan och Josh Kroenke för den här möjligheten. I samarbete med Vinai har vi byggt upp ett topplag för framtiden. Mikel har även haft en mycket positiv inverkan sedan hans ankomst och har bildat ett starkt team med vår tekniska chef, Edu.

Venkatesham har i sin tur varit en del av Arsenal sedan 2010 och ser nu fram emot sitt nya uppdrag i den engelska storklubben.

- Jag känner tacksamhet gentemot Stan, Josh och övriga i Arsenals styrelse för deras förtroende för mig. Jag kommer att sakna att arbeta med min kollega och vän Raul, men jag ser fram emot den här utmaningen, säger han i en kommentar och fortsätter:

- Det finns mycket arbete kvar att göra för att ta Arsenal tillbaka till toppen, där vi hör hemma och där våra supportrar, med rätta, kräver att vi ska vara. Även om det inte sker över en natt tror jag att vi har många ingridienser för att göra det. Det finns många positiva saker att bygga vidare på i hela klubben.

We are announcing today that head of football Raul Sanllehi is leaving the club and Vinai Venkatesham, our current managing director, will lead us going forward.