Arsenal gav under onsdagen ett positivt besked till sina supportrar - mittfältaren Thomas Partey närmar sig comeback i Premier League. 28-åringen har missat inledningen av säsongen på grund av skadeproblem, men är nu tillbaka i träning.

Arsenal har åkt på tre raka förluster i ligan och därmed är Partey ett välkommet tillskott i truppen. På lördag väntar nykomlingen Norwich hemma på Emirates Stadium.

Partey stod förra säsongen för tre assist på 33 matcher med Arsenal.

🤩 @ThomasPartey22 is back!



Watch the latest training edit ahead of our return to @PremierLeague action on Saturday 📺



📍 Arsenal Training Centre