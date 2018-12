Peter Hill-Wood var mellan år 1982 och 2013 ordförande i Arsenal och han satt i klubbens styrelse från 1962. Under hans ledning vann klubben en rad titlar, bland annat var han orförande när man gick obesgerat genom säsongen 2003-2004. Nu meddelar Arsenal att Hill-Wood har gått bort vid 82 års ålder.

"Det är med djup sorg som vi meddelar att den tidigare ordföranden Peter Hill-Wood har gått bort vid 82 års ålder", skriver Arsenal på sitt Twitterkonto.

It is with deep regret that we announce the death of former chairman Peter Hill-Wood, at the age of 82