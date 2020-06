Arteta om Aubameyangs framtid: "Har varit svårt av olika anledningar"

Mikel Arteta höll under måndagen presskonferens inför onsdagens möte med Manchester City. Han talade då om mötet med Pep Guardiola - och Pierre-Emerick Aubameyangs framtid. - Han har varit fantastisk. Vad jag vet är han väldigt glad här, säger han.

Premier League är tillbaka på onsdag med hängmatchen Manchester City-Arsenal, som ställdes in tidigare i våras till följd av att flera ledare och spelare i Arsenal tvingats in i karantän. Två dagar senare testade London-klubbens tränare Mikel Arteta positivt för coronaviruset, som innebar att den engelska fotbollen ställdes in på obestämd tid.

På måndagseftermiddagen bjöd Arsenal in till en virtuell presskonferens med Arteta och presschefen Mark Gonnella.

- Vi vet inte hur vi kommer att reagera då vi inte haft så lång tid på oss att träna och bara ett fåtal träningsmatcher, men vi har gett oss bästa möjliga förutsättningar att göra så bra ifrån oss som möjligt, säger Arteta.

- Det har varit en lång process, men vi är väldigt glada att vara tillbaka igen. För oss har det viktigaste varit att spelarna ska ha känt sig säkra. Det tror jag att vi lyckats med. Det har varit en påfrestande situation, men jag tror vi är redo, både fysiskt och mentalt.

Onsdagens match mot Manchester City blir en speciell tillställning då Arteta återvänder till den klubb han lämnade i vintras. Han hade då varit Pep Guardiolas hjälptränare i 18 månader.

Arteta utvecklar hur han ser på tiden med Guardiola och hur det känns att komma tillbaka till Manchester igen:

- Jag har känt honom länge och han har haft inflytande på mig sedan vi spelade tillsammans i Barcelona. Senare i livet har han varit viktig för mig, både som en förebild som tränare men även personligen. Han har betytt mycket för mig och vi har varit med om fantastiska men även tuffa saker tillsammans.

Sedan Arteta tillträdde under den intensiva julfotbollen har Arsenal fått ett lyft, energimässigt men även defensivt. Under 2020 har man inte förlorat en match i ligan, och innan uppehållet hade man tre raka trepoängare.

- Vi tog stora steg framåt under den korta tiden innan uppehållet. Jag var nöjd med vår utveckling. Vi har försökt bygga vidare genom att ha kontinuerlig kontakt med våra spelare och ledare och vi kommer försöka göra vårt bästa och njuta av att vara tillbaka, säger han.

- Det finns inga ursäkter. Vi måste ta oss an varje match på samma sätt, även om det är olika förutsättningar som gäller överallt. Vår bästa chans att vinna mot City är att spela vår plan och inte fokusera för mycket vad de gör.

Två av Arsenals klarast lysande stjärnor under säsongen har varit Pierre-Emerick Aubameyang och Bukayo Saka. Båda spelarna sitter på kontrakt som löper ut 2021.

Hur ser du på Aubameyangs framtid?

- Vi måste se till att det här är hans nästa steg och att han känner sig värderad och att han känner att kan utvecklas här. För tillfället är jag väldigt nöjd med honom och hans inställning. Vad jag vet är han väldigt nöjd med att vara i Arsenal. Helst skulle jag velat ha det löst, men av olika anledningar har det varit svårt, säger Arteta.

- Vi har haft många diskussioner med hans familj, agent och andra. Jag hoppas att vi kan enas om en fortsättning.

Kan kvalificering till CL övertyga honom?

- Självklart är det så. Så är det för alla spelare. För oss är det ett måste att komma så högt upp som möjligt.

Arteta om Saka:

- De är båda väldigt viktiga för oss. När klubben vet något kommer man kommunicera mer.

Tror du man kommer använda sig av fler unga talanger under det intensiva schemat?

- Det tror jag absolut. Vi har fem matcher på 15 dagar och vi vet inte hur spelarna kommer reagera efter att inte ha tränat fullt och spelat på länge. Vi har flera talangfulla spelare i klubben som säkert få chansen. Jag tror att alla kommer använda sig av sina ungdomar.

- Alla är redo. Att ha fem byten kommer att förändra matchen och hur man sköter matchen.

Arteta passade även på att hylla talangen Eddie Nketiah, som kallades tillbaka i vintras efter att ha tillbringat höstsäsongen på lån hos Leeds.

- Vi tog ett viktigt beslut att ta tillbaka honom från Leeds. Jag tror verkligen att han kan bidra och han har varit fantastisk hittills.

Arsenals bortamatch mot Manchester City spelas vid 21.15 på onsdag.