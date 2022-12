AS: Spricka mellan Ronaldo och Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo bröt nyligen sitt kontrakt med Manchester United efter att han i princip kritiserat allt och alla i klubben.

Storstjärnan är därmed klubblös och samtidigt som han försöker hitta ett nytt lag att spela för så ska han ha hamnat i konflikt med sin agent Jorge Mendes.

Enligt AS finns det en spricka mellan 37-åringen och superagenten på grund av att det inte är klart med någon ny klubb med 15 dagar kvar till transferfönstret öppnar den 1 januari - och friktionen sägs växa för var dag. AS uppger att Ronaldo fortsatt vill spela i Europa, men Mendes har svårt att hitta spännande och attraktiva erbjudanden åt sin klient. Samtidigt ska det inte vara första gången förhållandet mellan dem varit frostigt. Deras relation beskrivs som "far och son" och bland annat ska det funnuts spänningar när Ronaldo lämnade Juventus (och han senare gick till Manchester United).

Samtidigt ska det finnas alternativ för Ronaldo och han har uppgetts vara överens med en klubb. Det handlar om saudiska Al-Nassr och kontraktet ska vara värt över 2,2 miljarder, inklusive reklamintäkter, per säsong, enligt Marca, vilket skulle göra honom till den bäst betalda idrotten i världen. Ronaldo själv har dock tillbakavisat de uppgifterna.

- Det är inte sant, sa han för knappt en vecka sedan.