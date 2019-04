Assist och hållen nolla för Kristoffer Nordfeldt

Swanseas målvakt Kristoffer Nordfeldt spelade en huvudroll då laget på tisdagen besegrade Brentford på hemmaplan i den engelska andraligan. Slutsiffrorna skrevs till 3-0 och två av lagets mål gjordes av Nathan Dyer.

Den andra fullträffen för kvällen, som kom efter drygt en halvtimmes spel, kom till genom assist av just Nordfeldt. På sitt Twitterkonto skriver klubben att Nordfeldts långa utspark lyckades undgå gästernas försvar och leta sig fram till Dyer som i sin tur hittade nätet.

En assist och en hållen nolla för Nordfeldt alltså. Swansea ligger efter segern på en fjortonde plats i The Championship.

34' | GET IN THERE!!! 🙌🙌🙌



Route one does the trick for the #Swans as Nordfeldt's long punt evades the Brentford defence and Dyer races in behind to tuck away his second goal of the game.



💻 Match Centre LIVE! 👉



⚪️ 2 - 0 🔴 | #SWAvBRE pic.twitter.com/1r33U76o7h