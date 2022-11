Aston Villa byter klubbmärke

I ett par månader har Aston Villa jobbat mot att förändra sitt klubbmärke. Klubben skriver på sin hemsida att man konsulterade fansen i arbetet och det landade den 4 november i två förslag på nya emblem.

Fansen fick sedan rösta och totalt deltog 21 500 supportrar. 8 procent röstade för att behålla det nuvarande klubbmärket, 23 procent för en gaslyktedesign och hela 77 procent röstade för ett runt märke (se här nedan).

Det nya märket som introduceras nästa säsong är, till skillnad från dagens, runt, har andra färger och lejonet är vridet till att titta mot höger i stället för vänster.

Introducing: Aston Villa Football Club's new crest from the 2023/24 season. 🟣