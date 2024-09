Aston Villa-hjälten Gary Shaw är död

Forwarden Gary Shaw spelade i Aston Villa i slutet av 1970-talet fram till 1988. Han tillhörde även klubbens gyllene generation, som bland annat vann Europacupen säsongen 1981/1982. Därefter var han även med och triumferade i supercupen.

Nu meddelar Aston Villa att Shaw är död och enligt engelska medier, däribland The Independent, gick han bort efter en fallolycka.

"Aston Villa är djupt chockade och ledsna över att Gary Shaw, en av våra hjältar i Europacupen, har gått bort", skriver Aston Villa i ett uttalande.

Utöver Aston Villa spelade Shaw även för Kjøbenhavns Boldklub, Austria Klagenfurt, Walsall, Shrewsbury Town och Ernest Borel. Han gjorde även sju matcher för Englands U21-landslag.

Shaw blev 63 år.

Aston Villa Football Club is deeply shocked and profoundly saddened to learn that Gary Shaw, one of our European Cup-winning heroes, has passed away.



Gary was one of our own, a talented striker who delighted supporters with his goalscoring exploits which helped fire Villa to… pic.twitter.com/nVjLb4Blfe