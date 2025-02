Aston Villa uppges hämta in Asensio

Manchester Uniteds Marcus Rashford ser ut att gå till Aston Villa, men Birmingham-klubben lär göra ytterligare en stjärnförstärkning innan transferfönstret stänger.

Transferexperten Fabrizio Romano skriver sitt patenterande "here we go" gällande att Marco Asensio kommer att lånas in från PSG och en överenskommelse om ett lån över resterande delen av säsongen ska vara nådd. Spanjoren väntas flyga till Storbritannien under söndagen för att slutföra övergången. Den här övergången uppges inte påverka Rashford-dealen. Asensio-avtalet rapporteras inte inkludera några klausuler eller köpoptioner.

Asensio har den här säsongen fått sparsam speltid i PSG och står noterad för två mål och fyra assist på 16 tävlingsframträdanden. Hans kontrakt med den franska huvudstadsklubben sträcker sig till 2026.

Annons

Den offensivt lagde 29-åringen har tidigare i sin karriär spelat för Real Madrid.