Aston Villa vände - efter Jörgensens tavla: "En jättemiss"

Två lag på jakt efter seger i Premier League.

Hemmalaget Aston Villa kommer från två raka oavgjorda resultat medan gästande Chelsea kommer från en 3-0-förlust mot Brighton.

Nyligen stod det klart att Chelsea-anfallaren Nicolas Jackson får spendera en tid utanför planen på grund av en skada. För dagen ersattes han av Christopher Nkunku i anfallet.

I Aston Villa fick Marcus Rashford inleda på bänken medan ett annat nyförvärv, Marco Asensio, startade på högerkanten.

Och tidigt i matchen skulle gästande Chelsea ta ledningen. Pedro Neto hittade Enzo Fernandez som gjorde 1-0 redan i matchminut nio. Då hade The Blues redan tvingats till ett byte. Trevor Chalobah lämnade efter en smäll och ersattes av Tosin Adarabioyo.

- Villa måste vakna upp och de måste göra det snabbt, annars kommer de snart finna sig i ett större underläge. Det var på tok för enkelt för Pedro Neto att hitta in bakom försvaret, sa förre Spurs-mittfältaren Andy Reid i BBC.

Ledningen stod sig halvleken ut.

I den andra akten valde Unai Emery att agera omgående. Marcus Rashford byttes in i stället för Jacob Ramsey och Man United-lånet skulle spela en roll i kvitteringen, i den 57:e minuten.

Matty Cash hittade yttern som spelade in bollen nära mållinjen där Marco Asensio stötte den i mål. Efter en VAR-granskning för en misstänkt offside godkändes målet, 1-1 på resultattavlan därmed.

- En briljant boll av Matty Cash till Rashford på bortre stolpen, sa Andy Reid i BBC.

Strax före stopptid fullbordades vändningen när Marcus Rashford spelade in bollen på nytt till Marco Asensio som sköt på ett, rakt på Filip Jörgensen. Bollen smet sedan snöpligt under målvakten in i mål.

- Det här stället har exploderat. Det är en jättemiss från Jörgensen, han kan bara skylla sig själv. Bollen rinner mellan händerna och han kommer vara väldigt upprörd efter det där, sa Andy Reid.

Målet blev matchens sista och Aston Villa krymper avståndet till Chelsea i PL-tabellen. Villa ligger sjua med 42 poäng med Chelsea ligger sexa med 43 poäng. Villa har dock en match mer spelad.

Startelvor:

Aston Villa: Martinez - Cash, Konsa, Mings, Maatsen - McGinn, Tielemans - Asensio, Rogers, Ramsey - Watkins.

Chelsea: Jörgensen - James, Chalobah, Colwill - Gusto, Caicedo, Fernandez, Cucurella - Palmer, Nkunku, Neto.