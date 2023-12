Athletic: Arsenal har plockat in Xavier från Real Madrid

Arsenal rapporteras gjort klart med en värvning från Real Madrid.

Under måndagen uppger The Athletic att Arsenal har plockat in scouten Paulo Xavier från Real Madrid. Xavier har tidigare varit scout för Real Madrid i Latinamerika, men uppges nu redan påbörjat sitt nya arbete i Arsenal.

Enligt The Athletic är Xaviers nya roll att jobba ihop med två andra scouter i Sydamerika.

Tidigare har Xavier även arbetat ihop med Arsenal-toppen Edu för det brasilianska fotbollsförbundet. I Real Madrid har han varit sedan 2017. Vidare har Xavier under en kort period verkat i Manchester United.

Arsenal har bland annat värvat Gabriel Martinelli och Marquinhos från Brasilien.