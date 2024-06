Athletic: Erik ten Hag stannar i Man United

Manchester United har ännu inte gett ett definitivt besked om chefstränaren Erik ten Hags framtid - trots olika rapporter om att nederländaren både kan lämna och bli kvar.

Sent under tisdagen kommer den trovärdige The Athletic-journalisten David Ornstein med nya uppgifter om att Uniteds utvärdering har landat i att ten Hag stannar som tränare i den engelska storklubben. Nederländaren sägs också gått med på att stanna.

Ten Hag har i grunden kontrakt med United till sommaren 2025, samtidigt som det finns en option om förlängning med ytterligare ett år. Enligt The Athletic kommer samtal att inledas om ett nytt kontrakt.

Efter The Athletics publicering rapporterar även flera andra medier, som BBC, Sky Sports, The Times och Daily Mail att ten Hag stannar.

Sedan FA-cupfinalen har ten Hag varit på semester, fullt medveten om att United har pratat med andra tränare.

I förra veckan rapporterade den engelska tidningen The Independent att United har undersökt om det är möjligt att ta in Englands förbundskapten Gareth Southgate, men 53-åringen har i sin tur inte velat diskutera sin framtid inför sommarens EM i Tyskland.

En annan tränare som också nämnts som aktuell är förre Bayern München-bossen Thomas Tuchel, men i helgen skrev den engelska tidningen The Telegraph att tränaren bestämt sig för att ta en paus från fotbollen.

United sägs också fört samtal med Brentfords Thomas Frank och Roberto De Zerbi, som lämnade Brighton & Hove Albion i samband med säsongsavslutningen.