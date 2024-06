Athletic: Man United överväger att sälja namnrättigheterna för Old Trafford

Manchester Uniteds hemmaarena Old Trafford har haft samma namn sedan invigningen för 114 år sedan. Men nu kommer däremot rapporter om att klubben överväger att sälja namnet till arenan för att dra in pengar.

Det är The Athletic som skriver tittar över möjligheterna för att göra Man United starkare rent finansiellt och att en försäljning av namnrättigheterna till Old Trafford kan vara ett alternativ. Sajten skriver också att klubben även kan höja biljettpriserna för att öka intäkterna samt att de haft samtal med bland andra Bank of America för olika ekonomiska alternativ för att göra Manchester United mer lönsamt.

Annons

Athletic skriver också att Man United har förnekat uppgifterna om ett namnbyte men att källor till sajten hävdar att det förts samtal om det, men att inget beslut ännu har tagits.

Sir Jim Ratcliffe presenterades som ny delägare av Manchester United i februari tidigare i år.